Medico e custode della storia del castello: Lurano perde Zanchi

Medico appassionato, impegnata per il bene comune, amante del territorio e delle sue ricchezze storiche, in particolare del castello Secco Suardo di Lurano dove viveva da quasi 30 anni con il marito, il conte Lanfranco Secco Suardo. È morta all’età di 65 anni Federica Zanchi, medico di medicina generale per 37 anni a Osio Sotto dove aveva anche coperto la carica di assessore ai Servizi sociali.