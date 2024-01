«Mercurio nell’acqua, mettete l’oro in frigo»: anziani derubati

Tecnici dell’acquedotto oppure addetti dell’Enel incaricati di rimodulare il contratto: si presentavano sotto queste mentite spoglie per potersi intrufolare nelle case degli anziani e rubare soldi e gioielli. Tra il febbraio e il maggio del 2018 due uomini avevano colpito tre volte in Bergamasca: a Calcio, Antegnate e Trescore. Due bresciani sono ora alla sbarra, a vario titolo, per i tre episodi con l’accusa di furto aggravato e sostituzione di persona. Si tratta di un 29enne di Manerba del Garda, difeso da Carlotta Vallesi e Stefania Russo, e di un 34enne di Calcinato, assistito da Adriano Spinelli. I due imputati all’udienza di mercoledì 24 gennaio, davanti al giudice Anna Ponsero, non erano presenti. C’erano invece due delle tre vittime. Una, un pensionato sulla soglia degli 88 anni derubato a Calcio, non ha confermato in aula il riconoscimento sull’album fotografico che aveva invece fatto a suo tempo nei confronti del 29enne. L’altra, una donna di Antegnate che a febbraio compirà 80 anni, tra le foto segnaletiche che le se sono state riproposte mercoledì a processo è stata in grado di individuare quella del 29enne, indicandolo come il presunto responsabile.

Spariti da casa 15mila euro

Il colpo più remunerativo per i malviventi è quello messo a segno a Calcio, dove - calcola la famiglia della vittima - sono spariti fedi nuziali, anelli di fidanzamento, orologi, altri monili e denaro per un totale di circa 15mila euro. Per questo episodio è imputato il 29enne, che - per l’accusa - avrebbe agito insieme a un complice rimasto ignoto. Era la mattina del 10 febbraio 2018, quando a casa di una coppia di anziani si presentano due uomini con tute da operai che si qualificano come tecnici incaricati di controllare il contatore dell’acqua. «Uno, magrolino e piccolo di statura, è rimasto fuori con mia moglie, l’altro, robusto, è entrato in casa con me e ha fatto tutto», ha raccontato mercoledì l’anziano a processo. I due fingono di controllare il contatore nel giardino e, tramite l’utilizzo di uno strano strumento, fanno credere che nell’acqua c’è una forte concentrazione di mercurio. In questo modo uno dei due riesce a farsi accompagnare all’interno dell’abitazione, raccomandando ai padroni di casa di sistemare i gioiell in una cassetta e riporla nel frigorifero, al fine di proteggere i preziosi da possibili ossidazioni dovute alle esalazioni di mercurio. Poi chiedono al pensionato di uscire dalla cucina per evitare rischi. L’allarme lo dà la moglie, quando vede uno dei due malviventi allontanarsi dall’abitazione portando con sé la cassetta dei monili.