Metti una domenica a castello tra spettacoli, mostre e visite ai reperti antichi

Ultima data primaverile per le «Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali», la manifestazione che apre le porte a località, produzioni tipiche, visite guidate, eventi e tradizioni locali della media pianura lombarda. Prima della pausa estiva, il circuito di «Pianura da Scoprire» ha in serbo un gran finale per la Festa della Repubblica di oggi, con tantissimi eventi per ogni età, gusto e ad ogni ora.

Come sempre, infatti, la rete delle 24 località aderenti l’iniziativa è pronta ad accogliere i turisti per portarli in un viaggio nel Medio Evo alla scoperta di tanti manieri e borghi solitamente chiusi al pubblico e ideali per una gita fuori porta immersi nelle campagne della bassa Bergamasca, della bassa Bresciana, del Cremasco e del Milanese: un’area che pullula di eredità storiche architettoniche e di fortificazioni erette quando il fosso bergamasco segnava il confine tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia.

Tra le varie proposte, la città di Romano, oltre all’apertura della quarta torre della rocca e l’inaugurazione della campana, alle 17 ospiterà il concerto bandistico nel cortile di Palazzo Rubini in collaborazione con l’associazione Abbm. Per i cicloamatori, invece, sveglia all’alba con la partenza alle 8 dalla Rocca Albani di Urgnano per la tradizionale «Tra borghi e castelli», la ciclostorica dei castelli bergamaschi che propone quattro percorsi differenziati per famiglie o per sportivi, dai 10 ai 110 km. Sempre a Urgnano «Hobbylandia», la mostra di collezionismo e modellismo allestita nelle splendide sale della Rocca.