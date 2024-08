Misano, in fiamme il tetto di una palazzina. Nessun ferito

Un incendio è divampato in un edificio a Misano di Gera d’Adda, intorno alle 9,30 di venerdì 2 agosto, in via Martiri della Libertà. Ancora da chiarire le cause: le fiamme sono partite dal secondo piano, che risulta non abitato, e hanno poi coinvolto il tetto della palazzina. Al piano inferiore era presente un uomo di 76 anni, che è riuscito a scappare con il cane senza conseguenze, mentre l’inquilino del piano terra non era in casa.