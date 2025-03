«Morirà a 4 mesi», Anna Maria ora compie 105 anni. Da 35 è in clausura

Seguendo questa traccia di vita, suor Anna Maria, al secolo Anna Perfumo – nata il 10 marzo 1920 a Roccagrimalda (Alessandria), attiva a Genova tra genitori e sorelle, insegnante elementare, con famigliari abitanti a Treviglio, Genova e Camogli, in clausura da 35 anni, festeggia lunedì i 105 anni in buona salute e lucidità: è stata intervistata su Yutoube ogni domenica d’Avvento e in quelle post natalizie, rispondendo con competenza e chiarezza a domande sui Vangeli e sulle Sacre Scritture.

Una broncopolmonite a 4 mesi

La sua storia è ricca di eventi e impegno nel segno del Signore. Aveva quattro mesi – era nel 1920 – quando, a causa di una broncopolmonite, il medico che l’aveva in cura disse a sua madre: «Domani non torno ad assisterla perché Anna sarà già morta». Fu salvata e rapidamente guarì – racconta – «dalle preghiere insistenti della mamma». Accadde lo stesso – era data ancora per morta – all’età di 4 anni, stavolta per lo scorbuto. «Se sono ancora qui, viva e sto bene, è solo per l’amore di Gesù, il mio sposo», racconta suor Anna Maria, ricordando che la sua aspirazione, fin da ragazza, fosse di entrare in clausura. Ma non ci riuscì, optando a una vita dedicata alle sofferenze altrui, tra scuole materne, oratori, sacerdoti anziani o malati «per ascoltare la voce del mio Gesù». Finché nel 1990, alla morte della mamma Maria assistita con grande affetto da lei e dalle sorelle Paola e Maria Vittoria, trovò accoglienza in clausura prima a Genova poi a Seregno, realizzando il sogno lungamente cullato e un primato nazionale di accesso nei monasteri, essendosi fatta claustrale all’età record di 70 anni.