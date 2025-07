Morta nello scontro in moto: venerdì l’addio a Loretta Maggioni

Tante persone hanno affollato la casa, il giardino e anche la strada davanti al numero 12 di via Monsignor Lazzari a Cologno al Serio: all’interno è composta la salma di Loretta Maggioni, la cinquantunenne che martedì ha perso la vita in un incidente ad Azzano San Paolo , mentre tornava verso casa in scooter da Bergamo, dove lavorava in centro città come segretaria in uno studio legale. Loretta, che rea nativa di Barzana, dove vivono la mamma Lucia e un fratello, lascia il marito e due figli (il maggiore aveva sostenuto da pochi giorni l’esame di maturità, mentre il più piccolo ha appena concluso le scuole medie): i familiari non trovano le parole per descrivere il dolore che li strazia e dal quale provano a proteggersi con un lungo abbraccio fra di loro.