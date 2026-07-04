Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Sabato 04 Luglio 2026

Morto sul cantiere, l’autopsia non scioglie i dubbi sulla causa

L’INCIDENTE. La pm ha disposto l’esecuzione di nuovo esami. I funerali di Daniel Pelucchi mercoledì alle 15 a Mozzanica.

Lettura 1 min.
Luca Testoni
Luca Testoni
Morto sul cantiere, l’autopsia non scioglie i dubbi sulla causa
Il luogo dell’incidente

Il fascicolo per omicidio colposo aperto a seguito all’incidente mortale sul lavoro che il 25 giugno scorso in un cantiere di Cassina de’ Pecchi è costato la vita a Daniel Pelucchi, 42 anni di Mozzanica, resta per il momento a carico di ignoti.

Morto sul cantiere, l’autopsia non scioglie i dubbi sulla causa
Daniel Pelucchi

L’autopsia svoltasi a metà settimana all’Istituto di Medicina legale di Milano, non sembrerebbe aver dato una risposta definitiva sulle cause del decesso della vittima, contitolare con il fratello di un’impresa edile, che al momento dell’incidente si trovava all’interno del cantiere di un complesso residenziale nella frazione di Villa Pompea, in un’area compresa tra il Naviglio della Martesana e la strada statale Padana Superiore.

Leggi anche

L’ipotesi più gettonata è che Pelucchi sarebbe morto folgorato mentre era alle prese con una pulsantiera per la movimentazione a distanza di una gru. Anche se, mai come in questo caso, l’utilizzo del condizionale è d’obbligo. Infatti, i medici che hanno effettuato l’esame autoptico, pur avendo ravvisato diversi elementi che farebbero propendere per una scossa letale, non avrebbero escluso a priori altre possibili cause.

È proprio per questo motivo che Emma Vittorio, la pm di Milano che coordina le indagini dell’Asst Melegnano-Martesana e che ha disposto il sequestro dell’intero cantiere di Cassina de’ Pecchi per procedere a tutti gli accertamenti del caso, ha deciso di nominare un anatomopatologo dell’Istituto di Medicina legale del capoluogo lombardo. Il medico incaricato avrà il compito di svolgere quella che in termine tecnico si definisce autopsia clinica, e cioè una procedura che mira a identificare le patologie o le alterazioni biologiche che hanno portato alla morte quando queste non sono del tutto chiare.

I funerali

Nel frattempo, la Procura milanese ha disposto che lunedì la salma sarà restituita alla famiglia. I funerali di Daniel Pelucchi, una delle 554 vittime sul lavoro registrate nei primi sei mesi del 2026, si terranno nella chiesa di Santo Stefano di Mozzanica mercoledì alle 15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mozzanica
Salute
Morte
Sociale
Salute, Sicurezza sul lavoro
Lavoro
Daniel Pelucchi
Santo Stefano
Emma Vittorio