Morto vicino ai binari, identificato: è un indiano di 31 anni

È stato identificato l’uomo che era stato trovato morto attorno alle 23.30 di sabato non distante dalla stazione ferroviaria di Calcio-Cividate al Piano . Si tratta di un trentunenne originario dell’India , in Italia già da diversi anni, dove viveva senza un domicilio preciso. Ieri i carabinieri del reparto operativo di Bergamo sono riusciti a contattare un familiare che vive a Milano. All’identità i carabinieri sono risaliti perché l’indiano era già stato controllato, identificato e fotosegnalato sul territorio lombardo: era inoltre già noto alle forze dell’ordine per reati legati all’immigrazione .

Sulle cause della morte non ci sarebbero molti dubbi: i rilievi del reparto scientifico dei carabinieri ha infatti ricostruito la dinamica dei fatti ed è emerso che il trentunenne sarebbe morto per un malore e poi caduto vicino ai binari, dove avrebbe picchiato la nuca su alcuni sassi (che sono stati sequestrati per eventuali accertamenti futuri).