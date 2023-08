Motori accesi, torna la Festa Bikers: attesi ottantamila visitatori

Bassa bergamasca e due ruote: un connubio che prende il nome di Festa Bikers, ormai uno dei motoraduni più importanti d’Italia, che giunge quest’anno alla sua 26ª edizione. In viale Padania, storica location nella zona industriale di Cologno al Serio, dal 22 agosto a domenica 27 agosto sono attese oltre 80mila persone tra centauri e appassionati delle due ruote a motore. E questo è solo il primo dei grandi numeri che caratterizzano l’evento, da sempre dai risvolti benefici: l a Festa Bikers si sviluppa su 50mila metri quadrati, di cui cinquemila coperti, con aree ristoro dotate di oltre 2.500 posti a sedere e una zona camping con docce per chi proviene da più lontano (solitamente anche dall’estero); l’affluenza media è di cinquemila motociclette in sei giorni di kermesse, durante la quale si potranno anche ascoltare una quindicina di concerti di musica rigorosamente metal sui due palchi appositamente allestiti.

Acrobazie e corsi di guida

E, ancora: un «Kustom Lab» con artisti di fama internazionale, il «Russian Devils - Wall of Death» (Muro della morte), in cui motociclisti esperti sfidano la gravità all’interno di un cilindro esibendosi in mirabolanti acrobazie in sella ai loro mezzi d’epoca, una «Tattoo Area» con professionisti del settore abili a operare, 100 metri quadrati dedicati ai più piccoli con l’associazione Baca (Bikers against child abuse), la scuola moto «BikerX» con mini corsi di guida sicura per tutti, dal neofita al più esperto, un ring con i combattimenti dimostrativi e le gare di arti marziali della «Free Combat Academy», il corner «MotoEBike Bergamo», per promuovere la mobilità sostenibile attraverso una serie test drive e una mostra mercato con oltre 50 espositori del settore.

Trecento volontari

Immancabile, infine, il «Motogiro» domenicale, che ogni anno raggruppa migliaia di mezzi per un corteo di saluto tra le campagne bergamasche. Chi organizza è l’associazione «Bikers Cologno al Serio», riconosciuta Ente del terzo Settore a febbraio 2022 e il cui consiglio direttivo è composto da una decina di membri, capaci di radunare un «esercito» di 300 volontari nei giorni di montaggio, servizio e smontaggio della festa.

Obiettivo solidale