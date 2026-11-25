Una morte improvvisa, arrivata nel silenzio della notte, ha lasciato un’intera famiglia e il paese di Cologno al Serio nello sconforto. Luca Regonesi, 36 anni, è stato trovato senza vita lunedì mattina nel suo letto dalla mamma Giovanna. La tragedia si è consumata nella notte tra domenica e lunedì 23 novembre nell’abitazione di via Generale La Marmora, dove Luca viveva con i genitori, Giovanna e Franco.

Pochi giorni dopo la nascita, il giovane era stato sottoposto a un delicato intervento alla valvola aortica e a una seconda operazione, analoga, durante l’adolescenza. Nonostante la sua storia clinica, conduceva una vita serena e normale, sottoponendosi regolarmente ai controlli, senza che le sue condizioni facessero presagire un epilogo così drammatico. Lavorava come autotrasportatore in una azienda di Zanica, coltivava le amicizie e amava trascorrere il tempo in compagnia.

La partita con gli amici

Anche domenica sera era uscito con gli amici, fermandosi in un bar del paese per seguire la partita della sua Inter. Poi il rientro a casa, come tante altre volte. E il sonno dal quale non si è più risvegliato.

A trovarlo è stata la madre Giovanna, insospettita dal fatto che il figlio non rispondesse alla sveglia, come era solito fare al mattino. Quando è entrata nella sua camera, lo ha trovato ormai privo di vita. La chiamata al 112 e l’arrivo dei soccorritori non sono purtroppo serviti a salvarlo: per Luca non c’era più nulla da fare. «Non ci aspettavamo che se ne andasse così presto – raccontano i familiari –, probabilmente si è rotta l’arteria durante il sonno. Luca era un ragazzo socievole e aperto: aveva un carattere tosto, ma sapeva farsi perdonare e voler bene da tutti».

Classe 1990, Luca era conosciuto da molti in paese. Ultimo di quattro fratelli, lascia Luigi, Manuel e Sara, che in queste ore condividono con i genitori un dolore difficile da accettare. Attorno a loro si sono stretti anche i quattro nipoti, gli zii, i cugini, gli altri familiari e tanti amici.