Nella torre civica riapre il museo storico verticale, con un occhio ai più piccoli

Dopo quasi due mesi di chiusura, sabato pomeriggio è stato riaperto il museo storico verticale di Treviglio, per l’occasione anche inaugurato dopo i lavori di restyling che hanno visto la sostituzione di tutto l’apparato tecnologico. Non solo: nell’ambito dell’intervento è stato rivisto lo «storytelling» e ciascun piano dei sette del campanile è stato valorizzato con schermi, filmati e informazioni sempre più interattive e immersive, con una storia diversa in ciascuna tappa.