«Nonna, sono in ospedale: mi servono soldi», sventata la truffa telefonica della finta nipote

La telefonata

«Alle 11,30 mi è suonato il telefono di casa – racconta – e non appena ho detto “pronto” ho sentito una voce rotta dal pianto che mi chiedeva aiuto. “Nonna, nonna, aiutami, scusa se non riesco a parlare bene ma ho l’ossigeno, sono a Bergamo in ospedale, sono intubata, sto malissimo, per guarire devo fare due iniezioni che vengono dall’estero e sono costosissime. Mi servono i soldi, tanti soldi, e anche l’oro”. Io lì per lì, sentendo in lacrime quella che mi sembrava mia nipote, mi sono spaventata. Lei piangeva disperata, io ho tre nipoti che sono la luce dei miei occhi, si metta nei miei panni. Le ho chiesto di farmi parlare con la mamma e lei mi ha detto che non poteva perché stava facendo il tampone. Continuava a piangere e a chiedermi aiuto, a dirmi che le servivano tantissimi soldi, che dovevo prepararli, e di tirar fuori anche tutto l’oro che avevo. Mi ha anche chiesto se ero sola in casa perché sentiva dei rumori. Le ho detto che c’era il nonno ma in quel momento non era lì con me. Poi all’improvviso mi è venuto un dubbio e le ho chiesto: “Perché ti hanno portata a Bergamo se abiti a Milano? Dov’è la mamma? Fammi parlare con lei”. Ma lei continuava a ripetere che era da sola in ospedale, che la mamma stava facendo il tampone, che non aveva soldi e le servivano per fare le iniezioni che l’avrebbero fatta guarire in due giorni. Stavo quasi per cascarci, forse se qualcuno in quel momento avesse bussato alla mia porta sarebbe andata diversamente. Le ho detto che mi sarei fatta accompagnare a Bergamo e lei mi ha risposto che non dovevo chiamare nessuno perché tanto in ospedale non ci avrebbero fatti entrare».