Osio Sopra, i rilievi all’asilo: un’unica fiammata ha investito i bambini seduti sulle panchine

Nessun incendio, ma un’unica fiammata di circa un metro che ha investito i bambini, tutti quanti seduti sulle panchine posizionate intorno al braciere di metallo, al cui interno era stato versato bioetanolo per cuocere marshmallow. Sono questi i primi punti fermi emersi dalla ricostruzione dell’incidente avvenuto lunedì, a Osio Sopra, alla scuola dell’Infanzia «San Zeno». Qui ieri, accompagnato dai carabinieri della compagnia di Treviglio, è intervenuto il Nucleo investigativo antincendi (Nia) dei vigili del fuoco, che per tutta la mattinata ha lavorato accuratamente, raccogliendo campioni, nuovi reperti e facendo misurazioni: l’obiettivo è ricostruire esattamente il momento in cui i cinque bambini rimasti ustionati sono stati raggiunti dalla fiammata partita dal braciere.