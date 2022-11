Osio Sotto, malore in bici: addio a Lucio Gerbelli, amico dei fragili

Era appena uscito di casa in sella alla sua bicicletta per andare a Messa, ma è stato colto da un improvviso malore che non gli ha dato scampo. È morto così, martedì mattina a Osio Sotto in via Marco Polo (la via in cui abitava), Lucio Gerbelli, 89 anni, molto conosciuto e stimato in paese anche per il suo impegno nel volontariato.