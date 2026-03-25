Padre e figlio morti a un giorno di distanza. I funerali insieme a Caravaggio

Sono morti a un giorno di distanza l’uno dall’altro, lasciando nello strazio i famigliari e l’intera comunità di Caravaggio che lunedì si è stretta attorno alle due bare, posate vicine per l’ultimo saluto in chiesa.

Fabio Legramandi, 54 anni, si è spento venerdì mattina all’ospedale di Treviglio, mentre papà Franco, 86 anni, sabato mattina all’Hospice di Treviglio. Il funerale è stato celebrato lunedì mattina nella chiesa parrocchiale di Caravaggio.

La grave malattia

Entrambi, in tempi diversi, erano stati colpiti da una grave malattia: «Fabio – racconta affranto il fratello Damiano – si era ammalato circa due anni fa. All’inizio si pensava che ce la potesse fare, ma poi le sue condizioni si sono aggravate fino a quando i dottori ci hanno detto che non c’erano più speranze. A mio padre, invece, hanno scoperto una malattia grave solo lo scorso ottobre. Il suo quadro clinico è, però, peggiorato velocemente. Così, negli ultimi mesi, erano stati entrambi portati a casa dove se ne prendeva cura mia madre Letizia insieme al personale infermieristico delle cure domiciliari».

Franco Legramandi Fabio Legramandi

Lunedì l’addio

«Quando mio fratello è morto io ero con lui, mentre mia madre era vicina a mio padre all’hospice» Tantissime le persone presenti lunedì al funerale celebrato dal parroco monsignor Giansante Fusar Imperatore. Come tantissime sono state le persone che, fra sabato e domenica, si sono recate alla casa del commiato dell’agenzia funebre «Bosco e Cavalli», dove le salme dei due defunti erano state composte, a portare le condoglianze ai famigliari. Nessuno poteva immaginare che padre e figlio potessero morire a distanza così ravvicinata l’uno dall’altro: «Siamo devastati. Mio fratello – racconta ancora Damiano – nei giorni scorsi ha avuto delle complicazioni e così è stato portato d’urgenza all’ospedale di Treviglio. Mio padre, invece, quando si è capito che si era ormai arrivati alla fine è stato trasferito all’hospice per le cure palliative. Quando mio fratello è morto io ero con lui, mentre mia madre era vicina a mio padre all’hospice. È stato un duro colpo per tutti noi. Per mio fratello un po’ eravamo preparati. Per mio padre, invece, non ci aspettavamo che ci lasciasse così presto».

Fabio e papà Franco era noti in paese anche per il loro lavoro di piastrellisti. Anche Damiano lavorava con loro: «Mio padre aveva cominciato con l’attività – racconta ancora il figlio – e poi io e mio fratello avevamo portato avanti la tradizione di famiglia. Entrambe erano brave persone, tutte lavoro, casa e famiglia». Unica passione che Franco si era concesso dopo essere andato in pensione era stato il canto: aveva infatti fatto parte del noto Coro Alpa di Caravaggio. Dopo il funerale le salme di Fabio e Franco sono state portate al tempo crematorio di Bergamo. Le loro ceneri saranno poi seppellite nel cimitero della loro cittadina natale.

La tragedia nel 2009