Palazzolo, colpito dalla punta del tornio: grave operaio 25enne di Calcinate

Infortunio sul lavoro nella mattinata di sabato 3 febbraio in una azienda di stampi a Palazzolo sull’Oglio: a un giovane operaio di 25 anni, di Calcinate, che stava lavorando al tornio, si è conficcata nel petto la punta. Stando alle prime informazioni, il giovane bergamasco, trasportato in ambulanza al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, non sarebbe in pericolo di vita, ma vista la ferita le sue condizioni sono sicuramente serie. Sul posto, oltre ai dipendenti dell’Ats che indagano sull’incidente per capire come abbia fatto a rompersi la punta del tornio, sono intervenuti anche i carabinieri di Palazzolo.