Papà 42enne morto di embolia: «Tanta solidarietà, i suoi lavori finiti dagli amici»

«Sono trascorse tre settimane da quando Cristian è morto. Ci sono tante persone che mi stanno aiutando e che si sono anche rese disponibili a finire i lavori che aveva cominciato. E sono sicura che anche lui dal cielo mi sta dando una mano, altrimenti non riuscirei a reggere». Sono parole cariche di sofferenza ma anche di forza quelle di Federica Tadini, 39 anni, compagna di Cristian Campigotto, l’elettricista di 42 anni di Caravaggio morto tre settimane fa a causa di una embolia polmonare nell’abitazione in via Vittime dell’Annamaria dove viveva con la sua famiglia.