Passa vicino a casa dell’ex nonostante il divieto: 24enne arrestato

Un 24enne residente in provincia di Brescia è stato arrestato dai carabinieri di Caravaggio per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex fidanzata . Il giovane è stato fermato nella serata del 15 settembre mentre transitava in auto nelle immediate vicinanze dell’abitazione della donna.

Denunciato per atti persecutori a Caravaggio

La vicenda era iniziata nel luglio 2026, quando la giovane aveva denunciato l’ex compagno ai carabinieri per atti persecutori .

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo la fine della relazione il 24enne avrebbe messo in atto pressioni psicologiche e appostamenti nei pressi dell’abitazione e dei luoghi frequentati dalla donna. Comportamenti che, stando alla denuncia, le avrebbero provocato un persistente stato d’ansia e timore per la propria incolumità, costringendola a modificare le abitudini quotidiane.