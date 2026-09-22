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Cronaca / Pianura Martedì 22 Settembre 2026

Passa vicino a casa dell’ex nonostante il divieto: 24enne arrestato

STALKING. Il giovane era stato denunciato a luglio per atti persecutori. I carabinieri lo hanno fermato vicino all’abitazione della ex compagna.

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Passa vicino a casa dell’ex nonostante il divieto: 24enne arrestato

Caravaggio

Un 24enne residente in provincia di Brescia è stato arrestato dai carabinieri di Caravaggio per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex fidanzata. Il giovane è stato fermato nella serata del 15 settembre mentre transitava in auto nelle immediate vicinanze dell’abitazione della donna.

Denunciato per atti persecutori a Caravaggio

La vicenda era iniziata nel luglio 2026, quando la giovane aveva denunciato l’ex compagno ai carabinieri per atti persecutori.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo la fine della relazione il 24enne avrebbe messo in atto pressioni psicologiche e appostamenti nei pressi dell’abitazione e dei luoghi frequentati dalla donna. Comportamenti che, stando alla denuncia, le avrebbero provocato un persistente stato d’ansia e timore per la propria incolumità, costringendola a modificare le abitudini quotidiane.

Il divieto di avvicinamento e l’arresto

Al termine delle indagini, l’8 settembre l’autorità giudiziaria aveva disposto nei confronti del giovane il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna.

Nei giorni successivi, però, secondo i carabinieri il 24enne avrebbe continuato a recarsi nel comune di residenza della donna. La sera del 15 settembre i militari lo hanno intercettato alla guida della propria auto vicino alla casa dell’ex fidanzata.

Arrestato in flagranza per la violazione della misura cautelare, è stato portato nelle camere di sicurezza della Compagnia di Treviglio. Il 16 settembre, dopo il giudizio direttissimo al Tribunale di Bergamo, è stato nuovamente sottoposto alla misura cautelare già in vigore.

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