Picchia la giovane compagna: 29enne arrestato in flagranza di reato

I carabinieri di Osio Sotto , nella mattinata del 2 febbraio, sono intervenuti a Osio Sopra per una segnalazione di una furibonda lite domestica ancora in atto.

L’aggressore, arrestato in flagranza di reato per lesioni aggravate, è stato portato in carcere a Bergamo in attesa del processo per direttissima.