Ponte a Canonica pronto a novembre?Lavori sono ostacolati dal maltempo

Fine novembre. Questo dovrebbe essere il termine dei lavori sul ponte sul fiume Adda fra Vaprio e Canonica e, di conseguenza, anche dei disagi al trasporto scolastico che, dalla scorsa estate, sono causati dalla chiusura del viadotto. Il condizionale in questo caso è d’obbligo, visto che l’intervento di messa in sicurezza del ponte sembra stia andando un po’ per le lunghe a causa di alcune difficoltà tecniche (e, nei giorni scorsi, anche per il maltempo); un primo slittamento c’era già stato a settembre.

La Provincia, comunque, non ha finora fornito comunicazioni ufficiali in merito a un altro rinvio e, di conseguenza, si guarda ancora alla fine di novembre per la riapertura del viadotto ai pullman. Al momento il loro transito, insieme a quello dei mezzi di peso superiore alle 3,5 tonnellate, è vietato. E ciò ha creato una situazione difficile per il trasporto scolastico. Lo dimostra il caso della «Sai» di Treviglio.

I nuovi tragitti dei bus

I bus di questa compagnia trasportano all’istituto «Nizzola» di Trezzo (Milano) una quarantina di studenti residenti nella Gera d’Adda, e alle scuole di Treviglio e Caravaggio un centinaio di alunni residenti a Vaprio, Trezzo e Concesa. La chiusura del ponte fra Vaprio e Canonica per lavori ha imposto l’individuazione di nuovi tragitti basati sull’utilizzo, per superare l’Adda, dei ponti di Cassano e Brembate. Ciò ha imposto un chilometraggio maggiore.

La «Sai», infatti, ha già presentato all’Atpl (Agenzia per il trasporto pubblico), per i mesi fra settembre e novembre, un preventivo di cinquemila chilometri in più che dovrà essere opportunamente rimborsato. Visto il tragitto più lungo, per permettere agli alunni di arrivare in classe in tempo, per alcune corse si è resa inoltre necessaria la partenza anticipata di dieci minuti.

Verso la normalità a fine dicembre

«Al momento – sostiene il direttore operativo della “Sai” di Treviglio, Achille Marini – siamo rimasti fermi alla comunicazione che la situazione tornerà alla normalità a partire dall’inizio di dicembre. Qualche dubbio c’è, visto che il cantiere sembra lontano dalla conclusione». Dello stesso avviso il sindaco di Canonica, Gianmaria Cerea: «Gli operai dell’azienda – sostiene il primo cittadino – sono ancora impegnati sull’arco sud del ponte. Poi dovranno passare a quello nord. Quindi non sono ancora nemmeno a metà dell’opera. A questo punto potrebbe darsi che la fine dei lavori venga posticipata al Natale. Ma credo sarà necessario aspettare i primi di novembre per valutazioni in merito».