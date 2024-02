Pontirolo, a fuoco auto e gazebo di un bar vicino al municipio

Incendio nei pressi del bar Flower intorno alle 23.45 di sabato 2 febbraio in via San Michele a Pontirolo. Il locale a quell’ora era aperto e la proprietaria si trovava all interno. È stata una cliente ad accorgersi che un’auto, una Fiat 500, stava prendendo fuoco. La titolare, avvisata, si è poi resa conto che era la sua.