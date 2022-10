Precipita nel bosco mentre cerca funghi, muore 71enne di Dalmine

Le giornate umide ma ricche di sole invogliano i cercatori di funghi a entrare in azione anche in ottobre. Anche Luigi Ezio Scarpellini, pensionato 71enne di Dalmine, mercoledì mattina - 12 ottobre - ha colto l’occasione per spingersi alla ricerca di funghi: un passo falso, forse causato dal terreno scosceso o forse da un improvviso malore, gli è stato fatale. Il pensionato infatti è caduto in una zona impervia e le lesioni riportate non gli hanno dato scampo.