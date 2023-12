Prima pietra per l’asilo nido: un servizio per le famiglie di Fara d’Adda

Il contributo del Pnrr

Il Comune ha ottenuto un contributo di 1,8 milioni di euro attraverso il Pnrr (piano nazionale ripresa e resilienza). Il sindaco Raffaele Assanelli ha osservato: «Un contributo che per il nostro paese si può definire epocale. L’opera è una risposta all’esigenza della nostra popolazione. Insieme alla scuola dell’infanzia andremo a costituire un polo per l’infanzia da zero a sei anni». Il contributo, per quanto consistente non basterà a coprire l’intero costo, ossia 2,1 milioni. La rimanenza verrà finanziata con un contributo del Bim (Bacino imbrifero montano) . Diverse le personalità politiche presenti il 23 dicembre alla posa della prima pietra.

I diritti di madri e bambini

Il deputato di Forza Italia Alessandro Sorte ha sottolineato come «realizzare strutture per invertire il trend negativo delle nascite della nostra nazione sia molto importante». Concetto rimarcato dal consigliere regionale del Pd Davide Casati: «In Lombardia ci sono 177 over 65 per ogni 100 under 15. Se alle giovani famiglie non si mettono a disposizioni infrastrutture come si può pensare di invertire la rotta?». Il consigliere regionale della Lega Giovanni Malanchini ha osservato come opere del genere «siano importanti non solo per i bambini, ma anche per le donne che possono così esprimere il loro diritto di essere madri e donne in carriera».