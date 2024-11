Problemi sulla Milano-Brescia, ritardi di treni fino a due ore

Ha causato ritardi fino a due ore per 14 treni dell’alta velocità, un intercity e 11 regionali un problema alla linea elettrica sulla Milano-Brescia che si è verificato questa mattina (15 novembre) poco prima delle 7 fra Casirate e Melzo.

I tecnici di Rfi hanno lavorato fino alle 10 per ripristinare la linea elettrica, e poi è ripresa gradualmente la normale circolazione. Durante i lavori, dei 14 treni dell’alta velocità in ritardo sei sono stati deviati sulla linea convenzionale. La linea da Bergamo a Milano, via Treviglio, ha accumulato fino a 80 minuti di ritardo e molti treni sono rimasti fermi alle stazioni di partenza.