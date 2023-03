Quella borsa lasciata fuori dal negozio, aiuto a chi è in difficoltà

«Giusto pochi minuti fa è entrato un anziano che mi ha detto: “Guardi, il sacchetto ieri l’ho preso io e le volevo dire grazie perché ne avevo davvero bisogno ”. Sono soddisfazioni che non hanno prezzo: la sua stretta di mano e il suo ringraziamento hanno un valore per me inestimabile». Durante la pandemia Vincenzo Cavò, siciliano, era rimasto senza lavoro : il suo impiego di addetto tecnico in una ditta chimica di Lucca era saltato.