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Cronaca / Pianura Mercoledì 29 Aprile 2026

Raid vandalico alla stazione di Treviglio: vetrine distrutte e treno danneggiato. Un uomo denunciato - Foto

IL CASO. È successo nella notte alla stazione Centrale di Treviglio: un uomo ha danneggiato vetrine, un treno e i pannelli informativi lanciando sassi. Fermato dalla polizia e denunciato, è uno straniero già noto per episodi simili.

Fabio Conti
Fabio Conti Redattore
Raid vandalico alla stazione di Treviglio: vetrine distrutte e treno danneggiato. Un uomo denunciato - Foto
Distrutte le vetrate della stazione di Treviglio
(Foto di Cesni)

Treviglio

Raid vandalico nella notte tra martedì e mercoledì 29 aprile alla stazione Centrale di Treviglio, dove un uomo ha preso di mira diverse strutture causando ingenti danni. L’episodio si è verificato intorno alle 3, quando alcuni testimoni, allarmati dal rumore dei vetri infranti, hanno contattato il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Treviglio.

Raid vandalico alla stazione di Treviglio: vetrine distrutte e treno danneggiato. Un uomo denunciato - Foto
Colpito anche un treno
(Foto di Cesni)
Raid vandalico alla stazione di Treviglio: vetrine distrutte e treno danneggiato. Un uomo denunciato - Foto
Usati sassi e forse anche una spranga
(Foto di Cesni)
Raid vandalico alla stazione di Treviglio: vetrine distrutte e treno danneggiato. Un uomo denunciato - Foto
Usati sassi e forse anche una spranga
(Foto di Cesni)

Colpito anche un convoglio ferroviario

L’uomo avrebbe utilizzato sassi trovati nei pressi della stazione e, forse, anche una spranga. Ancora ignoti i motivi del gesto, ma non si esclude che possa aver agito sotto l’effetto dell’alcol

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe scagliato sassi contro le vetrine della biglietteria e del bar interno alla stazione, danneggiando anche un pannello con gli orari. Non solo: nel corso del raid è stato colpito anche un convoglio ferroviario, la cui corsa è stata successivamente sospesa per consentire le verifiche tecniche.

Denuncia per danneggiamento

Gli agenti sono riusciti a intercettare rapidamente il presunto responsabile, che è stato accompagnato all’Ufficio Immigrazione e denunciato per danneggiamento. Si tratta di uno straniero già noto alle forze dell’ordine per episodi simili.

Raid vandalico alla stazione di Treviglio: vetrine distrutte e treno danneggiato. Un uomo denunciato - Foto
Usati sassi e forse anche una spranga
(Foto di Cesni)
Raid vandalico alla stazione di Treviglio: vetrine distrutte e treno danneggiato. Un uomo denunciato - Foto
Non si esclude che il vandalo possa aver agito sotto l’effetto dell’alcol
(Foto di Cesni)
Raid vandalico alla stazione di Treviglio: vetrine distrutte e treno danneggiato. Un uomo denunciato - Foto
Il vandalo è stato ripreso dalle telecamere
(Foto di Cesni)

L’uomo avrebbe utilizzato sassi trovati nei pressi della stazione e, forse, anche una spranga. Ancora ignoti i motivi del gesto, ma non si esclude che possa aver agito sotto l’effetto dell’alcol. Parte dell’azione vandalica sarebbe stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza presenti nello scalo ferroviario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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