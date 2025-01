Restituisce portafogli pieno di soldi: «Lo cerco da giorni per ringraziarlo»

«Spero di ritrovare quel ragazzo per ringraziarlo e dargli 50 euro di mancia, perché così non mi sento a posto». È da domenica che Franco Suardi, 74 anni, ex impresario edile e volontario dell’Associazione nazionale carabinieri (aveva svolto il servizio di leva nell’Arma a Torino), perlustra la zona Montecatini a Romano alla ricerca del giovane di origini marocchine che ha ritrovato il suo portafogli e s’è presentato dai carabinieri di Romano per restituirlo.

«C’erano ancora tutti i 265 euro, la carta d’identità, la patente, la tessera sanitaria e la carta di credito che avevo provveduto a bloccare subito - racconta il pensionato, che abita a Romano alla Cascina Rampata, la zona che corre verso Bariano -. L’onestà di quel ragazzo va premiata e farò di tutto per trovarlo e ringraziarlo».

La ricerca del giovane

Di lui Suardi sa nome e cognome ed età (I. B., 36 anni, omettiamo le generalità complete perché, dal momento che non è stato rintracciato, non siamo i grado di sapere se il giovane abbia o no piacere a vedersi sul giornale), scritti sul verbale di riconsegna che gli hanno rilasciato i carabinieri, nulla più. Al bar Ferrari di via Palma il Vecchio (zona Montecatini), all’esterno del quale il 74enne aveva smarrito il portafogli, dicono che è un cliente saltuario. Ieri non si è presentato.

«Nessuno mi ha fornito indicazioni utili, ma non mollo. Quel ragazzo merita la mia riconoscenza e gliela voglio esprimere di persona» «Venerdì sono andato a prelevare 250 euro al bancomat, poi in auto sono andato al bar Ferrari - ricostruisce Suardi -. Erano circa le 18, ho parcheggiato l’auto nei pressi del locale. Probabilmente scendendo dalla vettura il portafogli mi è caduto dalla tasca ed è finito in strada».

«Davo per scontato di non trovare più nulla»

Il 74enne entra al bar, beve qualcosa con gli amici e, al momento di saldare il conto, si accorge che non ha più il portafogli. «Prendendomi in giro, perché sembrava una scusa per non pagare, la consumazione me l’ha offerta un amico - racconta il pensionato -. Sono tornato alla macchina pensando di trovarlo lì dentro. Invece nulla. E nulla anche quando ho cercato attorno alla mia vettura. Così sono tornato a casa, ho bloccato la carta di credito tramite telefono. L’indomani mattina sono andato dai carabinieri di Romano a presentare denuncia di smarrimento. Davo già per scontato di non trovare più nulla, a cominciare dai soldi. Invece, sabato pomeriggio mi ha telefonato il brigadiere: “È arrivato Babbo Natale, vieni qui subito”».