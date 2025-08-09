Burger button
Cronaca / Pianura
Sabato 09 Agosto 2025

Rifiuti abbandonati, tra Levate e Stezzano lasciato anche un materasso

IL GESTO DI INCIVILTÀ. Un materasso abbandonato sulla strada provinciale 42: la segnalazione dai lettori. Le foto.

Diego Defendini
Diego Defendini
Un materasso abbandonato lungo la provinciale SP 42 che collega Levate a Stezzano
Un materasso abbandonato lungo la provinciale SP 42 che collega Levate a Stezzano

Un materasso matrimoniale è stato abbandonato, nelle scorse ore, ai margini della strada provinciale SP42 che collega Levate a Stezzano, attirando l’attenzione degli automobilisti. L’ingombrante rifiuto, ancora integro, è stato lasciato a pochi centimetri dalla carreggiata, adagiato lungo il bordo del campo che costeggia la strada.

Al di là dello spettacolo poco edificante per i viaggiatori che lo hanno incrociato passando su questa direttrice l’oggetto, di grandi dimensioni, ha rappresentato un pericolo per tutti i passanti, in particolare per quelli in sella alle due ruote, trovandosi a pochissimi centimetri dall’asfalto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Levate
Stezzano
Sociale
famiglia
Matrimonio
Tempo libero
Ambiente
Rifiuti
Diego Defendini