Rinviata a sabato 22 novembre l’inaugurazione della pista di pattinaggio a Treviglio

Info e orari

Nel periodo delle vacanze scolastiche, dal 23 dicembre al 6 gennaio, orario continuato dalle ore 10.30 alle 23, con variazioni orarie nei giorni festivi: la vigilia di Natale 10.30-19 e 21-mezzanotte, Natale dalle 16 a mezzanotte, il 31 dicembre dalle 10.30 alle 19 e il primo gennaio dalle 15 alle 23.

Gli altri appuntamenti

Tra gli altri appuntamenti di sabato 23 a Treviglio, alle 16.30 la Biblioteca di via Locatelli ospita una lettura animata per bambini tra i 3 e i 6 anni, (prenotazione su www.trevigliocultura.it), alle 17 l’auditorium BCC Carate e Treviglio di via Carcano, è la cornice del talk «Dietro le quinte del Teatro alla Scala», con Emanuela Finardi, caposcenografa del Teatro alla Scala di Milano e infine alle 21 al Teatro Nuovo Treviglio lo spettacolo per famiglie «Scrooge. Non è mai troppo tardi» (biglietto intero 15 euro, ridotto under 14 anni 7 euro).