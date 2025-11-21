Rinviata a sabato 22 novembre l’inaugurazione della pista di pattinaggio a Treviglio
FESTIVITÀ. È il primo di una serie di appuntamenti legati al periodo natalizio. Sarà aperta fino al 18 gennaio.
Treviglio
Appuntamento immancabile dell’inverno a Treviglio, anche quest’anno il periodo natalizio porta con sé la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Sabato 22 novembre l’inaugurazione alle ore 16 in piazza Setti con le autorità cittadine. Inizialmente prevista per venerdì 21, è stata rinviata a causa della pioggia.
Info e orari
La pista sarà poi aperta fino al 18 gennaio, nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 14,30 alle 20, il venerdì dalle 14,30 a mezzanotte, il sabato dalle 10,30 a mezzanotte, la domenica dalle 10,30 alle 20.
Nel periodo delle vacanze scolastiche, dal 23 dicembre al 6 gennaio, orario continuato dalle ore 10.30 alle 23, con variazioni orarie nei giorni festivi: la vigilia di Natale 10.30-19 e 21-mezzanotte, Natale dalle 16 a mezzanotte, il 31 dicembre dalle 10.30 alle 19 e il primo gennaio dalle 15 alle 23.
Gli altri appuntamenti
Tra gli altri appuntamenti di sabato 23 a Treviglio, alle 16.30 la Biblioteca di via Locatelli ospita una lettura animata per bambini tra i 3 e i 6 anni, (prenotazione su www.trevigliocultura.it), alle 17 l’auditorium BCC Carate e Treviglio di via Carcano, è la cornice del talk «Dietro le quinte del Teatro alla Scala», con Emanuela Finardi, caposcenografa del Teatro alla Scala di Milano e infine alle 21 al Teatro Nuovo Treviglio lo spettacolo per famiglie «Scrooge. Non è mai troppo tardi» (biglietto intero 15 euro, ridotto under 14 anni 7 euro).
© RIPRODUZIONE RISERVATA