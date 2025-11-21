Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Venerdì 21 Novembre 2025

Rinviata a sabato 22 novembre l’inaugurazione della pista di pattinaggio a Treviglio

FESTIVITÀ. È il primo di una serie di appuntamenti legati al periodo natalizio. Sarà aperta fino al 18 gennaio.

Filippo Magni
Filippo Magni
La pista di pattinaggio in piazza Setti a Treviglio in una delle scorse edizioni
La pista di pattinaggio in piazza Setti a Treviglio in una delle scorse edizioni

Treviglio

Appuntamento immancabile dell’inverno a Treviglio, anche quest’anno il periodo natalizio porta con sé la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Sabato 22 novembre l’inaugurazione alle ore 16 in piazza Setti con le autorità cittadine. Inizialmente prevista per venerdì 21, è stata rinviata a causa della pioggia.

Info e orari

La pista sarà poi aperta fino al 18 gennaio, nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 14,30 alle 20, il venerdì dalle 14,30 a mezzanotte, il sabato dalle 10,30 a mezzanotte, la domenica dalle 10,30 alle 20.

Nel periodo delle vacanze scolastiche, dal 23 dicembre al 6 gennaio, orario continuato dalle ore 10.30 alle 23, con variazioni orarie nei giorni festivi: la vigilia di Natale 10.30-19 e 21-mezzanotte, Natale dalle 16 a mezzanotte, il 31 dicembre dalle 10.30 alle 19 e il primo gennaio dalle 15 alle 23.

Gli altri appuntamenti

Tra gli altri appuntamenti di sabato 23 a Treviglio, alle 16.30 la Biblioteca di via Locatelli ospita una lettura animata per bambini tra i 3 e i 6 anni, (prenotazione su www.trevigliocultura.it), alle 17 l’auditorium BCC Carate e Treviglio di via Carcano, è la cornice del talk «Dietro le quinte del Teatro alla Scala», con Emanuela Finardi, caposcenografa del Teatro alla Scala di Milano e infine alle 21 al Teatro Nuovo Treviglio lo spettacolo per famiglie «Scrooge. Non è mai troppo tardi» (biglietto intero 15 euro, ridotto under 14 anni 7 euro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Milano
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Arte, cultura, intrattenimento
Intrattenimento (generico)
Emanuela Finardi
Teatro alla Scala