Roberta Cortesi ritrovata in Spagna: sta bene

Roberta Cortesi è viva e sta bene. La bella notizia, in realtà ormai insperata, è arrivata nel tardo pomeriggio di lunedì 11 dicembre dalla Spagna: la trentaseienne di Osio Sotto è stata ritrovata. Le circostanze non sono ancora chiare, ma a questo punto poco importano: la donna, cameriera a Malaga, non è rimasta vittima di alcun reato. Di lei non si avevano notizie dallo scorso 25 novembre, quando contattò la mamma Eliana a Osio Sotto con una chiamata alle 12,19, poco prima di iniziare il turno di lavoro in un ristorante della città andalusa. Lunedì sera ha contattato la sorella Alessandra e la mamma Eliana in Italia e, in brevi telefonate, ha confermato di stare bene.