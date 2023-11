Rogo ad Arcene, distrutti due appartamenti. Chiusa la ex statale 42 - Foto

Grave rogo nella serata di mercoledì 1° novembre ad Arcene: il tetto di una palazzina di via Suardi, la ex strada statale 42, è bruciato intorno alle 18.30. Sul posto i vigili del fuoco della centrale di Bergamo, i volontari di Treviglio e Romano di Lombardia. Il rogo ha intaccato tre appartamenti: due sono andati completamente distrutti mentre un terzo è stato danneggiato in maniera grave.