Rogo al parco espositivo della Stone City. Fumo nero nella notte, il Comune di Bolgare: tenete le finestre chiuse - Le foto

L’INCENDIO. Un incendio è scoppiato nella tarda serata di venerdì 16 giugno nell’area della Stone City di Bolgare, grande parco espositivo permanente per l’architettura del paesaggio. L’Arpa istituirà in mattinata delle zone di controllo di prevenzione per capire se è stato rilasciato materiale tossico nell’area.