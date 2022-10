Romano, 4 ladri in farmacia «zittiscono» l’allarme e arraffano 9mila euro

Hanno prima sollevato la pesante saracinesca della farmacia, poi forzato la posta d’ingresso scorrevole, quindi eluso l’allarme strisciando sul pavimento fino alla centralina elettrica, messa fuori uso, infine hanno raggiunto la cassa e l’ufficio, da dove si sono presi 9mila euro in contanti. Quattro i malfattori entrati in azione nella notte tra domenica e ieri alla farmacia Aiolfi di Romano, situata al pianterreno del condominio «Quattro stagioni» di via Isonzo.