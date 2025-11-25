Romano, alla vista dei finanzieri scappano dal laboratorio: scoperti 5 lavoratori in nero

La Guardia di Finanza di Bergamo ha scoperto un opificio a Romano di Lombardia in cui, secondo quanto emerso durante un controllo sul lavoro irregolare, una donna avrebbe impiegato cinque cittadini cinesi privi di documenti e permesso di soggiorno . L’intervento è stato condotto dalle Fiamme Gialle di Treviglio.

Tessuti con marchi contraffatti sequestrati

Durante l’ispezione i militari hanno sequestrato circa 10 chili di tessuti riportanti noti marchi di moda , ritenuti verosimilmente contraffatti. La donna , indicata come titolare dell’impresa, è stata denunciata per presunte violazioni al Testo Unico sull’Immigrazione .

Tentano la fuga, fermati e identificati

I cinque lavoratori irregolari – due uomini e tre donne – avrebbero tentato di allontanarsi alla vista dei finanzieri, ma sono stati subito raggiunti e identificati. Risultati privi di documenti e permesso di soggiorno, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Bergamo.