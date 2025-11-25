Burger button
Cronaca / Pianura
Martedì 25 Novembre 2025

Romano, alla vista dei finanzieri scappano dal laboratorio: scoperti 5 lavoratori in nero

IL BLITZ. Controllo della Guardia di Finanza in un laboratorio tessile della città. Denunciata la donna titolare dell’impresa.

Il laboratorio tessile di Romano nel quale sono stati scoperti 5 lavoratori in nero. La titolare è stata denunciata
Romano di Lombardia

La Guardia di Finanza di Bergamo ha scoperto un opificio a Romano di Lombardia in cui, secondo quanto emerso durante un controllo sul lavoro irregolare, una donna avrebbe impiegato cinque cittadini cinesi privi di documenti e permesso di soggiorno. L’intervento è stato condotto dalle Fiamme Gialle di Treviglio.

Tessuti con marchi contraffatti sequestrati

Il laboratorio tessile di Romano nel quale sono stati scoperti 5 lavoratori in nero. La titolare è stata denunciata
Durante l’ispezione i militari hanno sequestrato circa 10 chili di tessuti riportanti noti marchi di moda, ritenuti verosimilmente contraffatti. La donna, indicata come titolare dell’impresa, è stata denunciata per presunte violazioni al Testo Unico sull’Immigrazione.

Tentano la fuga, fermati e identificati

I cinque lavoratori irregolari – due uomini e tre donne – avrebbero tentato di allontanarsi alla vista dei finanzieri, ma sono stati subito raggiunti e identificati. Risultati privi di documenti e permesso di soggiorno, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Bergamo.

Romano di Lombardia
Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Lavoro
Impiego
Politica
Enti locali
Economia, affari e finanza
Industria Trasformazione
Guardia di Finanza