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Cronaca / Pianura Domenica 11 Ottobre 2026

Romano, bici elettrica modificata in moto: multe per oltre 6mila euro

LA SCOPERTA. La polizia locale ha individuato a Romano un mezzo senza catena, con acceleratore e doppia batteria. La velocità si regolava dal cellulare, fino a 60 km orari. Sequestro per la confisca.

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Redazione Web
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Romano, bici elettrica modificata in moto: multe per oltre 6mila euro
La bici elettrca trasformata in moto

Romano di Lombardia

Sembrava una bicicletta elettrica, ma poteva raggiungere i 60 chilometri orari, con la velocità regolabile attraverso un’app sul cellulare. La polizia locale del Distretto ha fermato il mezzo durante un controllo del territorio: gli accertamenti hanno portato a sanzioni per oltre 6mila euro e al sequestro finalizzato alla confisca.

Pedali diventati poggiapiedi

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il veicolo circolava sulle strade cittadine a circa 60 km/h. Gli agenti hanno riscontrato la presenza di due pacchi batteria e di un acceleratore, mentre mancava la catena di trasmissione. I pedali, scollegati dal sistema di propulsione, erano diventati semplici poggiapiedi.

Romano, bici elettrica modificata in moto: multe per oltre 6mila euro
Il sistema che regola la velocità del mezzo

Un dispositivo elettronico collegato allo smartphone permetteva inoltre di modificare potenza e velocità, passando da un’andatura di circa 6 km/h fino a 60 km/h.

Le modifiche avevano fatto perdere al mezzo le caratteristiche di una bicicletta a pedalata assistita, rendendolo riconducibile a un veicolo a motore

Sanzioni e sequestro del mezzo

Per gli agenti, le modifiche avevano fatto perdere al mezzo le caratteristiche di una bicicletta a pedalata assistita, rendendolo riconducibile a un veicolo a motore. Sono state quindi contestate, tra le altre violazioni, la guida senza patente, la mancanza dell’assicurazione obbligatoria e l’assenza della targa.

Romano, bici elettrica modificata in moto: multe per oltre 6mila euro
Il mezzo è stato posto sotto sequestro

Il comandante richiama l’attenzione sulle trasformazioni che, dietro l’aspetto di una normale bici elettrica, nascondono prestazioni superiori a quelle consentite. «Quello che è stato accertato dagli agenti dimostra quanto sia importante un controllo del territorio costante, attento e qualificato - ha detto il sindaco di Romano Gianfranco Gafforelli -. Non possiamo accettare che veicoli modificati per raggiungere velocità di 60 km/h circolino sulle nostre strade senza i requisiti e le garanzie previste dalla legge. La sicurezza stradale non è un optional e il rispetto delle regole non può essere aggirato attraverso dispositivi elettronici o applicazioni che alterano le prestazioni dei mezzi. La nostra linea è chiara: prevenzione, controlli e applicazione delle norme, senza sottovalutare alcun comportamento che possa mettere a rischio l’incolumità pubblica».

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