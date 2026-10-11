Romano, bici elettrica modificata in moto: multe per oltre 6mila euro

Sembrava una bicicletta elettrica, ma poteva raggiungere i 60 chilometri orari, con la velocità regolabile attraverso un’app sul cellulare. La polizia locale del Distretto ha fermato il mezzo durante un controllo del territorio: gli accertamenti hanno portato a sanzioni per oltre 6mila euro e al sequestro finalizzato alla confisca.

Pedali diventati poggiapiedi

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il veicolo circolava sulle strade cittadine a circa 60 km/h. Gli agenti hanno riscontrato la presenza di due pacchi batteria e di un acceleratore, mentre mancava la catena di trasmissione. I pedali, scollegati dal sistema di propulsione, erano diventati semplici poggiapiedi.



Il sistema che regola la velocità del mezzo Un dispositivo elettronico collegato allo smartphone permetteva inoltre di modificare potenza e velocità, passando da un’andatura di circa 6 km/h fino a 60 km/h.

Le modifiche avevano fatto perdere al mezzo le caratteristiche di una bicicletta a pedalata assistita, rendendolo riconducibile a un veicolo a motore

Sanzioni e sequestro del mezzo

Per gli agenti, le modifiche avevano fatto perdere al mezzo le caratteristiche di una bicicletta a pedalata assistita, rendendolo riconducibile a un veicolo a motore. Sono state quindi contestate, tra le altre violazioni, la guida senza patente, la mancanza dell’assicurazione obbligatoria e l’assenza della targa.