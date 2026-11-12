Romano, controlli nella movida: tre denunce e multe per 18mila euro
L’OPERAZIONE. Carabinieri e Polizia locale in azione in via Balilla e sulle strade: controllate 78 persone. Contestate carenze igienico-sanitarie in un ristorante.Lettura meno di un minuto.
Romano di Lombardia
Controlli nei locali della movida e sulle strade di Romano di Lombardia nella notte del 12 novembre. Il servizio straordinario dei carabinieri della Compagnia di Treviglio, affiancati dalla polizia locale, si è concentrato soprattutto in via Balilla. Il bilancio è di tre persone denunciate, 78 identificate e 22 veicoli controllati.
Carenze igieniche, denunciato un ristoratore
Durante le verifiche negli esercizi del centro, secondo quanto riferito dai Carabinieri, sono state accertate gravi carenze igienico-sanitarie nella conservazione degli alimenti in un’attività di ristorazione. Il titolare è stato denunciato e all’esercizio sono state contestate sanzioni amministrative per circa 18mila euro.
Droga e coltello, denunciato un 36enne
Un uomo di 36 anni è stato trovato in possesso di 17 grammi di hashish, mezzo grammo di cocaina e un coltello da cucina. È stato denunciato per detenzione illecita di stupefacenti e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.
Sicurezza stradale, due patenti ritirate
Un automobilista di 42 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza: aveva un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro. L’auto era inoltre priva di copertura assicurativa. Sono scattati il ritiro della patente e il fermo amministrativo del mezzo.
Un altro conducente, di 51 anni, è stato sanzionato in via amministrativa per un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro, con ritiro della patente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA