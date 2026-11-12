Romano, controlli nella movida: tre denunce e multe per 18mila euro

Controlli nei locali della movida e sulle strade di Romano di Lombardia nella notte del 12 novembre. Il servizio straordinario dei carabinieri della Compagnia di Treviglio, affiancati dalla polizia locale, si è concentrato soprattutto in via Balilla. Il bilancio è di tre persone denunciate, 78 identificate e 22 veicoli controllati.

Carenze igieniche, denunciato un ristoratore

Durante le verifiche negli esercizi del centro, secondo quanto riferito dai Carabinieri, sono state accertate gravi carenze igienico-sanitarie nella conservazione degli alimenti in un’attività di ristorazione. Il titolare è stato denunciato e all’esercizio sono state contestate sanzioni amministrative per circa 18mila euro.

Droga e coltello, denunciato un 36enne

Un uomo di 36 anni è stato trovato in possesso di 17 grammi di hashish, mezzo grammo di cocaina e un coltello da cucina. È stato denunciato per detenzione illecita di stupefacenti e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

Sicurezza stradale, due patenti ritirate