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Cronaca / Pianura Giovedì 12 Novembre 2026

Romano, controlli nella movida: tre denunce e multe per 18mila euro

L’OPERAZIONE. Carabinieri e Polizia locale in azione in via Balilla e sulle strade: controllate 78 persone. Contestate carenze igienico-sanitarie in un ristorante.

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Redazione Web
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Romano, controlli nella movida: tre denunce e multe per 18mila euro
L’operazione dei carabinieri a Romano

Romano di Lombardia

Controlli nei locali della movida e sulle strade di Romano di Lombardia nella notte del 12 novembre. Il servizio straordinario dei carabinieri della Compagnia di Treviglio, affiancati dalla polizia locale, si è concentrato soprattutto in via Balilla. Il bilancio è di tre persone denunciate, 78 identificate e 22 veicoli controllati.

Carenze igieniche, denunciato un ristoratore

Durante le verifiche negli esercizi del centro, secondo quanto riferito dai Carabinieri, sono state accertate gravi carenze igienico-sanitarie nella conservazione degli alimenti in un’attività di ristorazione. Il titolare è stato denunciato e all’esercizio sono state contestate sanzioni amministrative per circa 18mila euro.

Droga e coltello, denunciato un 36enne

Un uomo di 36 anni è stato trovato in possesso di 17 grammi di hashish, mezzo grammo di cocaina e un coltello da cucina. È stato denunciato per detenzione illecita di stupefacenti e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

Sicurezza stradale, due patenti ritirate

Un automobilista di 42 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza: aveva un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro. L’auto era inoltre priva di copertura assicurativa. Sono scattati il ritiro della patente e il fermo amministrativo del mezzo.
Un altro conducente, di 51 anni, è stato sanzionato in via amministrativa per un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro, con ritiro della patente.

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