Romano piange Mauro. Lavorava e viveva nell’Isola da cinque anni

«Era una persona d’oro»

Mauro Benicchio

Da maggio 2018 lavorava alla «Rinaldi Gomme 2012» di Suisio come responsabile di magazzino. Insieme Attilio Pesenti, Cristian Locatelli e Paolo Rinaldi lo ricordano commossi: «Purtroppo abbiamo perso un grande lavoratore e una brava persona. Era una persona d’oro, dedita al lavoro e molto altruista e portava sempre buon umore nel gruppo. Tutte le sere prima di andare a casa veniva in ufficio a darci il 5 e anche se era stata una giornata no, lui trovava sempre il modo di renderla positiva, con un sorriso e una battuta. La sua passione era la montagna e si allenava anche in pausa pranzo. Portiamo le più sincere condoglianze alla sua famiglia».