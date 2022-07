Romano, venerdì l’addio al pilota morto al Mugello

La famiglia ha comunicato che i funerali si terranno venerdì alle 9.30 nella chiesa prepositurale di Santa Maria Assunta . Poi la sepoltura nel cimitero di Romano. Terminati gli accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica di Firenze, è stato concesso il nulla osta per la sepoltura. Mercoledì dalle 8.30 alle 10.30 la camera ardente sarà allestita nelle nuove cappelle in via delle Gore presso l’ospedale Careggi di Firenze. Qui Davide Longhi era stato trasportato in elicottero subito dopo l’incidente, in condizioni disperate per le lesioni riportate nell’incidente.