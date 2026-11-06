Rubate 292 tavolette di cioccolato a Romano: arrestato dopo un inseguimento

Un furto in un esercizio commerciale, la fuga in auto e un inseguimento durato circa due chilometri. È accaduto nel primo pomeriggio di giovedì 5 novembre a Romano di Lombardia, dove la Polizia locale ha arrestato un uomo di 33 anni con l’accusa di furto aggravato. Recuperata e restituita al negozio la merce per circa 1.300 euro.

L’inseguimento a Romano di Lombardia

Durante la fuga il conducente ha effettuato ripetuti sorpassi vietati, mettendo a rischio gli altri utenti della strada Intorno alle 13.15 una pattuglia del Distretto di Polizia locale Bassa Bergamasca Orientale, impegnata nel controllo del territorio, ha notato alcuni dipendenti di un negozio che inseguivano a piedi un’auto, in allontanamento. Raccolte le prime informazioni sul furto appena avvenuto, gli agenti si sono messi all’inseguimento della vettura.

Durante la fuga il conducente ha effettuato ripetuti sorpassi vietati, mettendo a rischio gli altri utenti della strada. La pattuglia è riuscita a bloccarlo dopo circa due chilometri.

Furto di cioccolato a Romano

Recuperate 292 tavolette di cioccolato

Gli accertamenti hanno consentito di recuperare 292 tavolette di cioccolato e 44 confezioni di batterie. Parte della merce era nascosta sotto gli indumenti del conducente, trattenuta da una fascia elastica. I prodotti sono stati riconosciuti dal personale del punto vendita e restituiti.

Arresto convalidato