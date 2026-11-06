Rubate 292 tavolette di cioccolato a Romano: arrestato dopo un inseguimento
IL COLPO. Oltre al cibo, anche batterie. Recuperata merce per 1.300 euro. Arresto convalidato per un 33enne: disposto il divieto di dimora a Bergamo e in provincia.Lettura meno di un minuto.
Romano di Lombardia
Un furto in un esercizio commerciale, la fuga in auto e un inseguimento durato circa due chilometri. È accaduto nel primo pomeriggio di giovedì 5 novembre a Romano di Lombardia, dove la Polizia locale ha arrestato un uomo di 33 anni con l’accusa di furto aggravato. Recuperata e restituita al negozio la merce per circa 1.300 euro.
L’inseguimento a Romano di Lombardia
Durante la fuga il conducente ha effettuato ripetuti sorpassi vietati, mettendo a rischio gli altri utenti della strada
Intorno alle 13.15 una pattuglia del Distretto di Polizia locale Bassa Bergamasca Orientale, impegnata nel controllo del territorio, ha notato alcuni dipendenti di un negozio che inseguivano a piedi un’auto, in allontanamento. Raccolte le prime informazioni sul furto appena avvenuto, gli agenti si sono messi all’inseguimento della vettura.
Durante la fuga il conducente ha effettuato ripetuti sorpassi vietati, mettendo a rischio gli altri utenti della strada. La pattuglia è riuscita a bloccarlo dopo circa due chilometri.
Recuperate 292 tavolette di cioccolato
Gli accertamenti hanno consentito di recuperare 292 tavolette di cioccolato e 44 confezioni di batterie. Parte della merce era nascosta sotto gli indumenti del conducente, trattenuta da una fascia elastica. I prodotti sono stati riconosciuti dal personale del punto vendita e restituiti.
Arresto convalidato
Venerdì 6 novembre, davanti al Tribunale di Bergamo, l’arresto è stato convalidato. Per il 33enne è stato disposto il divieto di dimora a Bergamo e in provincia. Concessi i termini a difesa, l’udienza è stata rinviata al 27 novembre.
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