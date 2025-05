Ruspe all’opera a Osio Sotto, sull’ex Tombini sorgerà un polo commerciale

La Giunta ha recentemente approvato il piano attuativo (denominato AT10) in cui è stato definito come questa importante riqualificazione verrà portata avanti . Al posto dell’ex azienda troverà spazio un complesso commerciale con un supermercato e alcuni negozi. Per esattezza, come riportato dei documenti del piano attuativo, questo complesso sarò composto da due edifici a destinazione commerciale-terziario: uno su un unico piano di superficie 1.750 metri quadrati e uno di 920 metri quadrati, distribuiti due piani.

Strade di connessione e aree verdi

«Meno impatto sul territorio»

«Finalmente un’area in stato di degrado da decenni potrà essere riqualificata – dice il sindaco Corrado Quarti –. Di certo ha facilitato la partenza dell’intervento la riduzione della capacità edificatoria dell’ambito, che ha incontrato anche le esigenze del privato e pure le nostre: in questo modo, infatti, i l complesso commerciale che verrà realizzato avrà un impatto inferiore per il nostro territorio ».

Gli oneri di urbanizzazione

Importanti, inoltre, le contropartite (a scomputo degli oneri di urbanizzazione) che il Comune otterrà dall’operazione. Una è la realizzazione sulla provinciale 525 di una rotatoria che servirà a mettere in sicurezza l’accesso alla futura zona riqualificata oltre alla vicina azienda Alfaparf, che si trova sull’altro lato della strada (la nuova rotatoria, per intendersi, avrà le stesse caratteristiche di quella all’incrocio fra via Levate, via Cavour e la 525); un’altra è la realizzazione, ancora lungo la 525, di una pista ciclopedonale illuminata che si collegherà a quella già esistente e permetterà di raggiungere in sicurezza a piedi o in bicicletta il futuro complesso commerciale; infine, la messa in sicurezza dell’ingresso del quartiere Campellino, all’altezza della santella della Madonna Addolorata, con la riqualificazione dell’incrocio con via IV Novembre e la sistemazione del sedime stradale di via Taschetta.