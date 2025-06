Sarà cremata in Spagna la salma della parrucchiera travolta a Malaga

Sarà cremata in Spagna la salma di Evelyne Salimusaj, la parrucchiera di 30 anni di Ciserano morta domenica mattina, a Malaga, dopo essere stata investita da un’auto al cui volante si trovava un uomo trovato in stato di ebrezza e poi arrestato. Ancora, però, non si sa quando le ceneri della trentenne torneranno nella Bergamasca.

Mercoledì pomeriggio 11 giugno la salma è stata riconsegnata ai famigliari (la mamma Lucia Agnelli, una sorella, un fratello e lo zio). Prima della chiusura del feretro, in una casa del commiato nella città spagnola, c’è stato un momento di raccoglimento conclusosi con la benedizione. «Evelyne era uno spirito libero – parla la sorella maggiore Jennifer, rimasta in Italia –, non avrebbe probabilmente mai voluto tornare in Italia in una bara. Credo sia questo il principale motivo per cui mia madre abbia deciso per la sua cremazione».

I famigliari hanno avuto maggiori dettagli sulla dinamica della tragedia avvenuta sul viale principale di Malaga che costeggia il lungo mare. Evelyne era tornata da un concerto in pullman. Scesa dal mezzo pubblico aveva attraversato la strada sulle strisce pedonali per raggiungere un taxi con cui poi raggiungere casa sua. Ed è proprio in questo momento che, a velocità superiore al limite vigente sulla strada, è sopraggiunta l’auto condotta dall’uomo in stato di ebrezza che l’ha investita, uccidendola sul colpo. Insieme a lui, in macchina, c’erano anche altre persone. «A quanto ci risulta – racconta ancora la sorella – l’uomo ha dichiarato di non aver visto Evelyne che è morta sul colpo, rimanendo senza vita distesa sulla strada. C’erano molte persone che hanno assistito a quanto accaduto e che hanno chiamato subito i soccorsi».

La raccolta fondi