Schiacciato da un macchinario, operaio ferito a Comun Nuovo

Un operaio di 49 anni è rimasto ferito gravemente nel pomeriggio di venerdì 26 gennaio in una ditta di Comun Nuovo. L’infortunio è avvenuto verso le 16,30 in via Pertini 4, nel capannone di un’officina meccanica. Cause e dinamica sono in fase di accertamento da parte dell’Ats. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato travolto da un’apparecchiatura, riportando traumi alla schiena e a una gamba. Scattato l’allarme, sono intervenute un’automedica, un’ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dell’Ats per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. L’uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in «codice rosso» all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, in prognosi riservata.