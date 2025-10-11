Schianto tra un camper e una moto a Cologno: gravissimo 40enne - Foto

Il camper coinvolto nello schianto

(Foto di Cesni)

Il 40enne era in sella al suo scooterone e dalla Muratella era diretto verso la Basella di Urgnano. Il camper - alla guida un uomo - proveniva dalla parte opposta. Lo scontro ha causato la caduta dalla moto del 45enne che è finito fuori dalla carreggiata: l’uomo è parso subito in gravi condizioni e due automobiliste, ex volontarie dell Croce Rossa, hanno tentato di rianimarlo, in attesa dell’elicottero e dei mezzi di soccorso: hanno effettuato il massaggio cardiaco, sempre in contatto telefonico con il 112.