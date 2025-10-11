Schianto tra un camper e una moto a Cologno: gravissimo 40enne - Foto
L’INCIDENTE. Gravissimo incidente a Cologno al Serio: intorno alle 18.20 di sabato 11 ottobre uno schianto tra un camper e una moto ha causato il gravissimo ferimento di un uomo di 40 anni.
Cologno
L’incidente sulla provinciale 117, sul posto due ambulanze e l’elicottero del 112 oltre alle forze dell’ordine. Lo scontro frontale è avvenuto nel tratto di strada che dalla Muratella, località di Cologno, porta a Urgnano.
Il 40enne era in sella al suo scooterone e dalla Muratella era diretto verso la Basella di Urgnano. Il camper - alla guida un uomo - proveniva dalla parte opposta. Lo scontro ha causato la caduta dalla moto del 45enne che è finito fuori dalla carreggiata: l’uomo è parso subito in gravi condizioni e due automobiliste, ex volontarie dell Croce Rossa, hanno tentato di rianimarlo, in attesa dell’elicottero e dei mezzi di soccorso: hanno effettuato il massaggio cardiaco, sempre in contatto telefonico con il 112.
Le sue condizioni sono gravissime: il 45enne, in coma, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA