Scivola con il monopattino e picchia la testa, grave 42enne a Calcinate

È scivolato dal monopattino in via Azalee facendo tutto da solo. U n uomo di 42 anni è caduto e ha picchiato violentemente il capo, poi si è rialzato e si è rimesso in marcia. Un medico che ha assistito alla scena, lo ha seguito perché si è accorto che perdeva copiosamente sangue dal capo. Duecento metri dopo arrivato all’altezza di vicolo chiuso San Rocco, infatti, è svenuto cadendo nuovamente a terra. Il medico a quel punto è sceso dall’auto e ha prestato i primi soccorsi. È successo domenica 9 giugno intorno alle 14.30 in pieno centro a Calcinate.