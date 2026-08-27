Scontro tra due auto sulla provinciale 102: quattro feriti tra Covo e Calcio. Strada chiusa

Incidente sulla strada provinciale 102, al confine tra Covo e Calcio, giovedì 27 agosto. Dieci minuti prima di mezzogiorno, una Nissan Qashqai, con a bordo tre persone, si è scontrata con un’Audi A5. La Nissan stava viaggiando da Calcio verso Covo e, mentre svoltava a sinistra per entrare in una zona residenziale, si è scontrata con l’Audi che proveniva dalla direzione opposta.

Incidente a Covo L’impatto è stato violento e ha provocato quattro feriti: le tre persone a bordo della Nissan e l’automobilista, di 37 anni, che guidava l’Audi.

Incidente a Covo La strada è stata chiusa e il traffico deviato sulle vie vicine. Sul posto sono intervenuti un elicottero, due ambulanze e un’auto medica. Fortunatamente i feriti non sarebbero in gravi condizioni. Tra loro anche una ragazza di 17 anni e due giovani di 18 anni, tutti sulla Nissan. la 17enne è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo: le sue condizioni non sono fortunatamente critiche.