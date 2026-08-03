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Cronaca / Pianura Lunedì 03 Agosto 2026

Scontro tra Fiat Panda e Fiat Cubo nel Cremonese: due feriti, grave un 67enne di Mozzanica

LO SCHIANTO. L’incidente a Capralba nella mattinata di lunedì 3 agosto sulla provinciale 19. La donna è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Lettura meno di un minuto.
Scontro tra Fiat Panda e Fiat Cubo nel Cremonese: due feriti, grave un 67enne di Mozzanica
La Fiat Cubo guidata da un uomo di 67 anni residente a Mozzanica finita fuori strada a Capralba nel Cremonese
(Foto di Cesni)

Due persone ferite e trasportate in ospedale. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella mattinata di lunedì 3 agosto a Capralba, in provincia di Cremona, lungo la strada provinciale 19. Lo schianto si è verificato poco dopo le 9, all’incrocio con la strada per Campisico. Secondo una prima ricostruzione, una donna di 57 anni residente a Crema stava viaggiando alla guida di una Fiat Panda quando si è scontrata con una Fiat Cubo condotta da un uomo di 67 anni residente a Mozzanica. Dopo l’impatto entrambi i veicoli sono usciti di strada: la Panda è terminata nel campo a lato della carreggiata, mentre la Fiat Cubo è finita nel fosso.

Scontro tra Fiat Panda e Fiat Cubo nel Cremonese: due feriti, grave un 67enne di Mozzanica
Scontro tra Fiat Panda e Fiat Cubo nel Cremonese: due feriti, grave un 67enne di Mozzanica
La Fiat Panda coinvolta nell’incidente: ferita la conducente di 57 anni

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti l’automedica dell’ospedale Maggiore di Crema, un’ambulanza della Croce Verde cittadina e l’elisoccorso decollato da Milano. La 57enne, dopo le prime cure, è stata trasferita con l’eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivata in codice giallo. Il 67enne di Mozzanica è stato invece accompagnato in ambulanza all’ospedale di Cremona, anche lui in codice giallo.

Le cause dell’incidente e la dinamica dello scontro sono ora al vaglio degli agenti della polizia stradale di Crema, intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione quanto accaduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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