Scontro tra Fiat Panda e Fiat Cubo nel Cremonese: due feriti, grave un 67enne di Mozzanica

Due persone ferite e trasportate in ospedale. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella mattinata di lunedì 3 agosto a Capralba, in provincia di Cremona, lungo la strada provinciale 19. Lo schianto si è verificato poco dopo le 9, all’incrocio con la strada per Campisico. Secondo una prima ricostruzione, una donna di 57 anni residente a Crema stava viaggiando alla guida di una Fiat Panda quando si è scontrata con una Fiat Cubo condotta da un uomo di 67 anni residente a Mozzanica. Dopo l’impatto entrambi i veicoli sono usciti di strada: la Panda è terminata nel campo a lato della carreggiata, mentre la Fiat Cubo è finita nel fosso.