Si accascia durante una partita di calcetto con gli amici: grave 35enne ad Arzago

Si è sentito male mentre stava disputando una partita di calcetto con gli amici: tutto è successo molto rapidamente nella serata di martedì 11 agosto sul campo sintetico dell’oratorio San Giovanni Bosco ad Arzago.

Un 35enne, residente a Brignano Gera d’Adda, stava giocando insieme ad alcuni colleghi di lavoro quando, all’improvviso, si è accasciato a terra. In un primo momento i presenti avrebbero pensato che il malessere potesse essere legato al caldo, ma nel giro di pochi istanti si sono resi conto che la situazione era più seria e hanno dato l’allarme, chiamando il 112.