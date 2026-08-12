Si accascia durante una partita di calcetto con gli amici: grave 35enne ad Arzago
IL MALORE. Il malore improvviso martedì sera, 11 agosto, sul campo sintetico di Arzago d’Adda. Un 35enne, di Brignano, stava giocando con alcuni colleghi di lavoro. Trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.Lettura meno di un minuto.
Si è sentito male mentre stava disputando una partita di calcetto con gli amici: tutto è successo molto rapidamente nella serata di martedì 11 agosto sul campo sintetico dell’oratorio San Giovanni Bosco ad Arzago.
Un 35enne, residente a Brignano Gera d’Adda, stava giocando insieme ad alcuni colleghi di lavoro quando, all’improvviso, si è accasciato a terra. In un primo momento i presenti avrebbero pensato che il malessere potesse essere legato al caldo, ma nel giro di pochi istanti si sono resi conto che la situazione era più seria e hanno dato l’allarme, chiamando il 112.
La richiesta di soccorso è scattata poco dopo le 21, con l’intervento dei sanitari sul posto. Vista la gravità delle condizioni dell’uomo è stato richiesto anche l’elisoccorso, atterrato in una zona poco distante dal campo sportivo. Il 35enne è stato quindi trasferito dall’ambulanza fino all’elicottero e successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivato in serata. Le sue condizioni sono gravi.
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