È scattato l’allarme del braccialetto elettronico antistalking quando ha violato la distanza minima di mille metri dall’ex moglie imposta dall’autorità giudiziaria. Un uomo di 46 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato in flagranza di reato nel pomeriggio di lunedì 23 novembre a Verdellino dai carabinieri di Osio Sotto. L’uomo era già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico.

L’allarme del braccialetto elettronico

Il segnale di allarme generato dal dispositivo è stato ricevuto dalla centrale operativa della Compagnia dei carabinieri di Treviglio. Una pattuglia ha raggiunto la zona segnalata, intercettando il 46enne a bordo di un’auto, nelle immediate vicinanze dell’abitazione dell’ex moglie, verso la quale si stava dirigendo.

Il cacciavite di 30 centimetri nell’auto

I militari hanno bloccato il veicolo e, durante la successiva perquisizione, hanno trovato nell’abitacolo un cacciavite lungo circa 30 centimetri, del cui possesso l’uomo non ha saputo fornire una giustificazione. L’oggetto è stato sequestrato.

Al 46enne sono stati contestati i reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, oltre al porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Confermato il divieto di avvicinamento