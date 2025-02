Si finge un elettricista, la 78enne di Fara lo scopre. Nell’auto anche una divisa della polizia

L’uomo, di etnia sinti, residente ad Asti, disoccupato e pluripregiudicato, è stato arrestato per i reati di tentata truffa, uso di dispositivi in dotazione alle forze dell’ordine, possesso di arnesi da scasso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Inseguiti fino a Boltiere

La donna ha anche chiamato immediatamente il numero d’emergenza 112: allertati i carabinieri del Radiomobile di Treviglio, i militari hanno notato un’Audi RS Q3 sospetta a Boltiere che hanno deciso di controllare. Alla vista dei carabinieri, l’uomo al volante - che era in compagnia di un passeggero - ha deciso di allontanarsi con tanto di inseguimento, terminato poco dopo sempre a Boltiere. L’uomo è stato bloccato mentre il passeggero è riuscito a scappare a piedi.

Nella macchina materiale da scasso e indumenti della polizia locale

Si cerca ancora il complice

Dopo l’arresto, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Bergamo. Successivamente l’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di Asti, dove risiede. Le indagini sono ancora in corso per individuare il complice e ulteriori episodi riconducibili all’arrestato.