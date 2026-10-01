Soppalco non idoneo con 15 clienti: locale sanzionato a Treviglio

La polizia di Stato ha intensificato i controlli a Treviglio nelle serate del 24 e 25 settembre, con verifiche nelle zone più frequentate della città e negli esercizi pubblici. Complessivamente sono state identificate 279 persone, 53 delle quali risultate positive ai controlli.

Soppalco non idoneo al pubblico, trovati 15 avventori

Uno degli interventi più significativi ha riguardato un locale dove gli agenti hanno accertato la presenza di 15 persone all’interno di una struttura soppalcata non idonea alla ricezione del pubblico rispetto allo stato d’uso comunicato. È stata quindi contestata una violazione amministrativa. L’importo della sanzione sarà stabilito dopo le successive verifiche documentali.

Sei violazioni nei locali di Treviglio

I controlli della polizia di Stato a Treviglio Nella serata del 25 settembre l’Ufficio di polizia Amministrativa e di Sicurezza ha controllato quattro esercizi pubblici, contestando sei violazioni per complessivi 1.715 euro. Le irregolarità riguardavano, tra l’altro, l’occupazione di suolo pubblico oltre i limiti autorizzati, l’assenza dei dispositivi previsti per il controllo del tasso alcolemico, delle tabelle alcolemiche e dei prezzi e la mancata esposizione degli orari di apertura e chiusura.

Controlli alla stazione, nei parchi e nelle sale slot